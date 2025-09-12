Röstfrischer Streit um Vertrag mit Automaten-Firma

Gerald B. aus Sigmundsherberg im Waldviertel hat gemeinsam mit seinen Kollegen schon vor Jahren einen Kaffeevollautomaten der Firma coffee perfect angemietet, der auch regelmäßig genutzt wurde. Nun soll der Standort seines Unternehmens aber bis Ende Oktober aufgelassen werden. Der Vertrag, der bis 23. Juli 2029 läuft, wurde von einem mittlerweise pensionierten Kollegen verlängert. Weil aber schon zum Zeitpunkt der Verlängerung eine Standortschließung im Raum stand, einigte man sich mit dem Kundenbetreuer der Firma darüber, dass ein frühzeitiger Ausstieg aus dem Vertrag möglich sei, sollte das passieren.