Wien: Keine Gnade für alte Kurzparkzonen-Scheine

Regelung verfassungswidrig?

Für ÖAMTC-Rechtsexperten Matthias Nagler könnte die Regelung gar verfassungswidrig sein. Bei der Wiener Parkometerabgabe handle es sich um eine öffentliche Abgabe, die zum Zeitpunkt des Abstellens eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges zu entrichten ist. Mit dem Parkscheinkauf werde diese Abgabe praktisch im Vorfeld geleistet.

Dadurch werde de facto eine Gebühr vorab geleistet, ohne dass überhaupt eine Gebührenschuld eingetreten ist. Insbesondere der Umstand, dass eine Verlängerung der Gültigkeit nicht einmal durch Aufzahlung auf den aktuellen Tarif möglich ist, könnte seiner Einschätzung nach gegen die Verfassung verstoßen und einen unzulässigen Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum darstellen.