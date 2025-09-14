Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gala-Auftritt

Müller: Rekordsieg und Dreierpack zum Geburtstag

Fußball International
14.09.2025 07:42
Thomas Müller (re.) jubelte mit seinen Whitecaps.
Thomas Müller (re.) jubelte mit seinen Whitecaps.(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/ETHAN CAIRNS)

Thomas Müller hat sich an seinem 36. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht. Beim historischen 7:0 (4:0) seines neuen Klubs Vancouver Whitecaps in der MLS glänzte die Bayern-Legende mit drei Treffern und einem Assist. Es war der höchste Sieg der Vereinsgeschichte – und zugleich das Ticket für die Playoffs.

0 Kommentare

Müller verwandelte zwei Elfmeter (29., 45.+1) und setzte in der 88. Minute per Kopf den Schlusspunkt. Bereits bei seinem Debüttor für Vancouver war er vom Punkt erfolgreich gewesen. „Es fühlt sich richtig gut an. Ein perfekter Abend“, schwärmte der Weltmeister von 2014, der inzwischen mit markantem Bart aufläuft.

(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/ETHAN CAIRNS)

Neben seinem Dreierpack bereitete der Routinier auch den Treffer von Emmanuel Sabbi zum 5:0 (61.) vor. Zuvor hatten Mathías Laborda (18.), Sabbi (24.) und der erst 17-jährige Rayan Elloumi (80.) getroffen.

Mit nun 52 Punkten haben die Whitecaps in der Western Conference frühzeitig die K.o.-Runde gebucht. Bereits am Dienstag geht es in der Canadian Championship weiter, wo das Halbfinal-Rückspiel gegen Forge FC wartet. Das Hinspiel endete Mitte August noch ohne den Deutschen 2:2.

Messi vergibt Elfmeter
Auch in der restlichen MLS war einiges los: Superstar Lionel Messi scheiterte beim 0:3 von Inter Miami in Cincinnati mit einem Elfmeter im Panenka-Stil – und muss mit seinem Klub um den Playoff-Einzug zittern.

Müller hingegen dürfte nach diesem Geburtstagsabend kaum glücklicher sein. Vancouver hat jetzt einen echten Publikumsliebling mehr.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
184.389 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
130.778 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
121.895 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3020 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2324 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1617 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Fußball International
Verletzt ausgewechselt
Nicht schon wieder! Zittern um ÖFB-Legionär
Gala-Auftritt
Müller: Rekordsieg und Dreierpack zum Geburtstag
Premier-League-Ticker
Burnley gegen Liverpool ab 15 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
FC Barcelona gegen FC Valencia – ab 21 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Gladbach gegen Werder Bremen ab 17.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf