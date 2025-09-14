Müller: Rekordsieg und Dreierpack zum Geburtstag

Thomas Müller hat sich an seinem 36. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht. Beim historischen 7:0 (4:0) seines neuen Klubs Vancouver Whitecaps in der MLS glänzte die Bayern-Legende mit drei Treffern und einem Assist. Es war der höchste Sieg der Vereinsgeschichte – und zugleich das Ticket für die Playoffs.