Müller: Rekordsieg und Dreierpack zum Geburtstag

Thomas Müller hat sich an seinem 36. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht. Beim historischen 7:0 (4:0) seines neuen Klubs Vancouver Whitecaps in der MLS glänzte die Bayern-Legende mit drei Treffern und einem Assist. Es war der höchste Sieg der Vereinsgeschichte – und zugleich das Ticket für die Playoffs.
Müller verwandelte zwei Elfmeter (29., 45.+1) und setzte in der 88. Minute per Kopf den Schlusspunkt. Bereits bei seinem Debüttor für Vancouver war er vom Punkt erfolgreich gewesen. „Es fühlt sich richtig gut an. Ein perfekter Abend“, schwärmte der Weltmeister von 2014, der inzwischen mit markantem Bart aufläuft.
Neben seinem Dreierpack bereitete der Routinier auch den Treffer von Emmanuel Sabbi zum 5:0 (61.) vor. Zuvor hatten Mathías Laborda (18.), Sabbi (24.) und der erst 17-jährige Rayan Elloumi (80.) getroffen.
Mit nun 52 Punkten haben die Whitecaps in der Western Conference frühzeitig die K.o.-Runde gebucht. Bereits am Dienstag geht es in der Canadian Championship weiter, wo das Halbfinal-Rückspiel gegen Forge FC wartet. Das Hinspiel endete Mitte August noch ohne den Deutschen 2:2.
Messi vergibt Elfmeter
Auch in der restlichen MLS war einiges los: Superstar Lionel Messi scheiterte beim 0:3 von Inter Miami in Cincinnati mit einem Elfmeter im Panenka-Stil – und muss mit seinem Klub um den Playoff-Einzug zittern.
Müller hingegen dürfte nach diesem Geburtstagsabend kaum glücklicher sein. Vancouver hat jetzt einen echten Publikumsliebling mehr.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.