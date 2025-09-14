Vorteilswelt
Verletzt aufgefunden

Mit Luftdruckpistole auf Katze geschossen

Kärnten
14.09.2025 08:08
(Bild: Tierheim Krems)

Seine Katze verletzt aufgefunden hat ein Besitzer aus Kärnten. Wie sich herausstellte, wurde die Samtpfote durch einen Schuss verletzt. 

Die Katze wurde am Donnerstag von ihrem Besitzer in Pörtschach verletzt aufgefunden. Dieser brachte die Samtpfote zu einer Tierärztin in Klagenfurt.

Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, wurde das Tier durch einen Schuss im Bauchraum verletzt. Ein Projektil im Bauchraum wurde entdeckt. „Der Schuss wurde mutmaßlich aus einer Luftdruckwaffe abgegeben“, schildert die Polizei. Die Katze wurde tierärztlich versorgt und befindet sich in stabilem Zustand, heißt es weiter.

Jetzt sucht die Polizei nach einem Täter. „Zeugen werden ersucht, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Pörtschach zu richten.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
