Mit Luftdruckpistole auf Katze geschossen

Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, wurde das Tier durch einen Schuss im Bauchraum verletzt. Ein Projektil im Bauchraum wurde entdeckt. „Der Schuss wurde mutmaßlich aus einer Luftdruckwaffe abgegeben“, schildert die Polizei. Die Katze wurde tierärztlich versorgt und befindet sich in stabilem Zustand, heißt es weiter.