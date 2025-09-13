Handyakku explodiert: Nahverkehrszug gestoppt

Schreckmoment in Tirol für die rund 150 Passagiere des REX-2 von Kufstein nach Innsbruck am Samstagabend. Die Explosion eines Handyakkus samt Schmorbrand des Handys sorgte für starke Rauchentwicklung, der Zug wurde in Rattenberg geräumt.
Diese Fahrt hatten sich die Passagiere – viele kamen vom Herbstfest in Rosenheim – anders vorgestellt. Wie die Polizei mitteilte, explodierte während der Fahrt im Bereich Rattenberg kurz vor 21 Uhr ein Handyakku.
Handy aus Zug geworfen
Der Zug hielt in Rattenberg, die Fahrgäste wurden evakuiert. Die alarmierten Feuerwehren von Radfeld und Rattenberg waren rasch vor Ort. „Wir haben das Handy aus dem Zug gestoßen und letzte Passagiere aus den Waggons geholt“, schildert Peter Ostermann, Kommandant der Feuerwehr Radfeld.
Wir haben das Handy aus dem Zug gestoßen und letzte Passagiere aus den Waggons geholt.
Peter Ostermann, Kommandant der Feuerwehr Radfeld
Die Feuerwehr belüftete den Zug, machte ihn rauchfrei und sorgte dafür, dass in dem Tumult niemand die Gleise betrat.
Niemand verletzt
Es gab keine Verletzten, laut Polizei konnten die Fahrgäste nach dem Belüften wieder einsteigen, der REX setzte die Fahrt fort.
Handybesitzer suchte das Weite
Vom Besitzer des explodierten Handys fehlt vorerst jede Spur. Er hat sich im Tumult offenbar aus dem Staub gemacht.
