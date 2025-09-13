Handyakku explodiert: Nahverkehrszug gestoppt

Handy aus Zug geworfen

Der Zug hielt in Rattenberg, die Fahrgäste wurden evakuiert. Die alarmierten Feuerwehren von Radfeld und Rattenberg waren rasch vor Ort. „Wir haben das Handy aus dem Zug gestoßen und letzte Passagiere aus den Waggons geholt“, schildert Peter Ostermann, Kommandant der Feuerwehr Radfeld.