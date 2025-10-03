Kärntner Pfarrer gründet himmlischen Motorradclub

Klagenfurter Priester erlebte Rassismus im Mölltal

Denn er hat in Europa wegen seiner Hautfarbe Fälle von Rassismus erleben müssen! Charles schildert nachdenklich: „Ja, ehrlich gesagt gab es solche Vorfälle. Im Mölltall speziell. Erfahrungen, wo es hieß: Wir wollen nicht, dass ein Afrikaner diese Dinge machen kann. Es gab Leute, die z.B. sagten, ein Afrikaner kann unser Kind nicht taufen. Oder beim Begräbnis. „Der beerdigt unseren Verwandten nicht.“ Eine Frau hat sogar gekämpft, dass ich kein Dechant werden kann. Ich habe dann geantwortet: Ein Afrikaner ist auch ein Mensch!“