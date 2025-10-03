Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Heavens Angels“

Kärntner Pfarrer gründet himmlischen Motorradclub

Kärnten
03.10.2025 18:00
Charles segnet die Maschinen der „Heavens Angels“.
Charles segnet die Maschinen der „Heavens Angels“.(Bild: St. Theresia)

Die Gemeindemitglieder in Klagenfurt-Welzenegg kennen ihn im feierlichen Priestergewand auf der Kanzel. Doch abseits des Gotteshauses schlüpft dieser Geistliche in die Lederkutte – und ist PS pur!

0 Kommentare

Seit vier Jahren wirkt Dr. Charles Lwanga Mubiru als Priester von St. Theresia und Herz Jesu und ist bei den Kirchenbesuchern beliebt. Sein Credo: „Wir können nicht in der Kirche warten, dass die Leute zu uns kommen. Wir müssen rausgehen!“ Und das tut er am liebsten als begeisterter Biker auf dem Sattel ...

Motorradclique als Antwort auf die Hells Angels
„Wir haben eine Motorradgruppe gegründet, Markus Bucsek, Helmut Palko und ich. Inzwischen sind wir schon 33 Mitglieder. Wir haben uns den Namen Heavens Angels gegeben. Als Gegensatz zu den berüchtigten Hells Angels. Wir möchten die Guten sein“, sagt der Klagenfurter Diener Gottes mit einem Augenzwinkern. „Jedes Mal, wenn wir rausfahren, erwarten sie, dass ich ein Gebet mache. Dann erst fahren wir raus, ich segne auch die Maschinen. 4000 Kilometer haben wir gemeinsam auf unseren Touren sicher schon abgespult.“

Charles wirkt seit vier Jahren in Welzenegg.
Charles wirkt seit vier Jahren in Welzenegg.(Bild: St. Theresia)

Die gemeinsame Zeit in der Motorradclique möchte der passionierte Fahrer nicht mehr missen. In Welzenegg hat er sein privates wie berufliches Glück gefunden. Fast jeder hier kennt ihn als hilfsbereiten Sonnenschein von St. Theresia, der im benachbarten Gasthaus und Einheimischen-Treffpunkt „Zur Jana“ gegenüber gern auf ein Achtel vorbeischaut.

Doch kaum einer weiß: Da gab es auch andere Zeiten, wie Charles, der vom deutschen Missionar Hugo Schneider einst in seinem Heimatland Uganda getauft und später nach Mallnitz als dessen Nachfolger als Pfarrer gebracht wurde, erzählt.

Der Geistliche mit seinen Bikerfreunden.
Der Geistliche mit seinen Bikerfreunden.(Bild: St. Theresia)

Klagenfurter Priester erlebte Rassismus im Mölltal
Denn er hat in Europa wegen seiner Hautfarbe Fälle von Rassismus erleben müssen! Charles schildert nachdenklich: „Ja, ehrlich gesagt gab es solche Vorfälle. Im Mölltall speziell. Erfahrungen, wo es hieß: Wir wollen nicht, dass ein Afrikaner diese Dinge machen kann. Es gab Leute, die z.B. sagten, ein Afrikaner kann unser Kind nicht taufen. Oder beim Begräbnis. „Der beerdigt unseren Verwandten nicht.“ Eine Frau hat sogar gekämpft, dass ich kein Dechant werden kann. Ich habe dann geantwortet: Ein Afrikaner ist auch ein Mensch!“

Und weiter: „Wenn das passierte, hat mir der Glauben geholfen. Aber ich zog Kraft aus den vielen guten Menschen, die ich treffen durfte. Und die ganz anders waren und die Mehrheit sind. In Klagenfurt habe ich solche Vorfälle nie erlebt. Immer wieder kommt es heute vor, dass Menschen nach der Predigt zu mir kommen und sich bedanken. Das macht mich glücklich.“

(Bild: St. Theresia)

Schlangen und Hunger: Überleben in Kriegszeiten in Uganda
Charles möchte in der Gemeinde die Leute für den christlichen Glauben begeistern, initiiert viele Veranstaltungen, Jugendtreffs, Ausflüge, Aktionen für Groß und Klein. Er hat schon viel erlebt: „Ich danke Gott im Gebet für alles, was mir Gutes widerfahren ist. Und bei den schlechten Dingen bitte ich ihn um Hilfe.“

Wie in seiner Kindheit. Als siebtes von elf Kindern musste Charles den Krieg in seiner Heimat in den 70ern erleben. Eine dunkle Zeit im Rückblick: „Drei Jahre lang haben wir draußen geschlafen, jede Nacht den Platz gewechselt, im Wald, im Busch. Wir als Kinder hatten Angst vor den Geräuschen der Waffen, den giftigen Schlangen. Es gab Mangel an Essen, es war sehr schwer. Manchmal gab es nächtelang nichts, meine Mutter hat alles für uns Kinder gelassen.“ 

Doch die gläubige Lehrerfamilie überstand die schwierigen Jahre. Von klein auf wollte der heutige Hüne nur eines: Priester werden. Und dieser Wunsch sollte Wirklichkeit werden: Sein Bischof in Uganda schickte ihn als jungen Mann nach Rom. Anschließend promovierte er in Deutschland – und fand über den beschriebenen Hugo Schneider den Weg über die Alpen nach Österreich.

Mubiru während eines Gottesdienstes
Mubiru während eines Gottesdienstes(Bild: St. Theresia)

Kampf um jeden Kirchenbesucher
In unseren heutigen turbulenten Zeiten kämpft der Hobbysportler, der vier Sprachen beherrscht, um jeden Kirchenbesucher. Im Schnitt kommen an den Wochenenden 50 bis 70. Natürlich wirkt das Bild in der großen Kirche da eher leer.

Doch aufgeben ist seine Sache nicht. „Klar: Es ist schwieriger geworden. Besonders die junge Generation bleibt aus“, weiß Charles. „Das Klientel, das wir noch haben, sind die älteren. Man fragt sich: Was wird in zehn Jahren passieren? Man macht sich Gedanken über die Situation. Was mich ermutigt, ist, dass es hier in Klagenfurt noch viele aktive Leute gibt, viele Ehrenamtliche. Die haben wir noch, dafür bin ich sehr dankbar.“

Lesen Sie auch:
Eine Handvoll Angebote für die 70 Jahre alte Kirche samt Nebengebäude wurden bereits abgegeben.
Sondierung läuft
Alte Kirche könnte bald neuen Besitzer bekommen
30.09.2025
Ordensbrüder verletzt
Hass auf katholische Kirche als Motiv für Überfall
14.06.2021

Der Bischof aus seiner Heimat könnte ihn jederzeit zurückrufen. „Aber ich möchte hier in Klagenfurt bleiben. Mir reicht es, einmal im Jahr meine Heimat und Mutter zu besuchen“, sagt Mubiru, der in Uganda eine Berufsschule durch Spendensammlungen tatkräftig unterstützt. Ein Projekt, das ihm Spaß macht. Wie das Motorradfahren ...

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.267 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.166 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
181.442 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1082 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
853 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
791 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Kärnten
Die „Heavens Angels“
Kärntner Pfarrer gründet himmlischen Motorradclub
Weiterfahrt untersagt
Schwere Mängel an elf Jahre altem Reisebus
Gipfel in Klagenfurt
Gemeinden fast pleite! Stocker bittet um Geduld
Von Polizeistreife
Autohehler wurde mit gestohlenem Auto geschnappt
Privater Anbieter
Horrende Kosten fürs Parken sorgen für Ärger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf