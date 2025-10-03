Einbrecher hatten Keller im Visier: 21 Räder weg!

Einen regelrechten Beutezug unternehmen unbekannte Täter in zwei Straßen in Wattens (Tirol). Die Einbrecher räumten Kellerabteile leer – mit beträchtlichem Erfolg.
Zu den Einbruchdiebstählen kam in der Nacht auf Freitag im Bereich der Hans-Gollner-Straße sowie Ritter-Waldauf- Straße. Dabei verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den dortigen Kellerabteilen.
Aus den Abteilen wurden 21 hochpreisige Fahrräder gestohlen. Laut derzeitiger Schätzung entstand ein Gesamtschaden im Bereich eines sehr hohen, fünfstelligen Eurobetrages – also mehrere zehntausend Euro.
Polizei sucht nun Zeugen
Personen, die zum Tatzeitpunkt im dortigen Bereich mehrere größere Fahrzeuge, welche zum Abtransport der Beute notwendig waren, wahrgenommen haben bzw. solche auf Videoüberwachungsanlagen feststellen konnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Wattens oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
