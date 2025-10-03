Einbrecher hatten Keller im Visier: 21 Räder weg!

Polizei sucht nun Zeugen

Personen, die zum Tatzeitpunkt im dortigen Bereich mehrere größere Fahrzeuge, welche zum Abtransport der Beute notwendig waren, wahrgenommen haben bzw. solche auf Videoüberwachungsanlagen feststellen konnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Wattens oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.