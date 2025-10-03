Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er droht mit „Hölle“

Gazakrieg: Hamas antwortet auf Trumps Friedensplan

Außenpolitik
03.10.2025 22:11
Hamas-Kämpfer (Symbolbild)
Hamas-Kämpfer (Symbolbild)(Bild: AFP/SAID KHATIB)

Die Terror-Organisation Hamas hat am Freitagabend auf den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump reagiert. In einem offiziellen Statement erklärten sich die radikalen Islamisten grundsätzlich bereit, alle israelischen Geiseln freizulassen. Sie fordern gleichzeitig aber weitere Verhandlungen, um Details des möglichen Friedens-Deals zu klären.

0 Kommentare

Über Vermittler könne unverzüglich begonnen werden, Einzelheiten dazu zu besprechen, hieß es. In ihrer Antwort erklärte die Hamas sich auch dazu bereit, die Verwaltung des Gazastreifens einem „unabhängigen palästinensischen Gremium“ zu übertragen. Dieses müsse jedoch von der arabischen und islamischen Welt unterstützt werden. Zudem erklärte die Gruppe, sie bekunde ihre Wertschätzung für die arabischen, islamischen und internationalen Bemühungen sowie für die Bemühungen des US-Präsidenten.

Donald Trump stellte der Hamas eine neue Frist bis Sonntag.
Donald Trump stellte der Hamas eine neue Frist bis Sonntag.(Bild: AFP/JIM WATSON)

Wird Israel Nachverhandlungen zustimmen?
Der Haken: Israel hatte im Vorfeld bereits klargemacht, dass es Nachverhandlungen mit der Hamas nicht akzeptieren werde. Die Terroristen könnten den Deal nur bedingungslos annehmen – oder eben ablehnen.

Die Kämpfe in Gaza gehen derzeit noch ungehindert weiter.
Die Kämpfe in Gaza gehen derzeit noch ungehindert weiter.(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)

Trump setzt Hamas Ultimatum bis Sonntag, 24 Uhr
Trump hatte die Terror-Organisation am Freitag mit scharfen Worten unter Druck gesetzt. Trump setzte der Hamas ein Ultimatum bis Sonntag, 24 Uhr, um seinem Friedensplan zuzustimmen. Er warnte die Islamisten, dass es die „letzte Chance“ für einen Deal sei. Wenn die Vereinbarung nicht zustande komme, „wird die Hölle gegen die Hamas ausbrechen, wie es sie noch nie gegeben hat“, drohte der Republikaner.

Zitat Icon

Wenn die Vereinbarung nicht zustande kommt, wird die Hölle gegen die Hamas ausbrechen.

US-Präsident Trump

Israel führt Krieg weiter
In der Stadt Gaza kam es unterdessen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes zu heftigem Beschuss mit Artillerie und aus der Luft. Bei den israelischen Angriffen seien im gesamten Gazastreifen insgesamt elf Menschen getötet worden, darunter acht in der Stadt Gaza.

Lesen Sie auch:
Eine Hamas-Zelle wurde am Mittwoch in Berlin ausgehoben (Archivbild).
Beweismittel gesichert
Ermittlungen gegen Hamas in Österreich
03.10.2025
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Hamas kann Trumps Gaza-Plan nicht mehr verhindern
03.10.2025
Krone Plus Logo
„Habe gutes Gefühl“
Trump-Plan für Gaza weckt Hoffnung für die Geiseln
30.09.2025

Hintergrund des Kriegs
Auslöser des Kriegs war das von Terroristen der Hamas und anderer Palästinenserorganisationen verübte Massaker in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Seit Kriegsbeginn wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 66.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
HamasIsraelGazastreifenGaza
Islamisten
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.943 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
213.260 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
182.805 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1110 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
828 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Er droht mit „Hölle“
Gazakrieg: Hamas antwortet auf Trumps Friedensplan
Bedrohtes Baltikum
Van der Bellen reist in den Schatten von Moskau
Einzelfallentscheidung
So funktioniert die Drohnenabwehr in Österreich
Beweismittel gesichert
Ermittlungen gegen Hamas in Österreich
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Hamas kann Trumps Gaza-Plan nicht mehr verhindern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf