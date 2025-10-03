Gazakrieg: Hamas antwortet auf Trumps Friedensplan

Über Vermittler könne unverzüglich begonnen werden, Einzelheiten dazu zu besprechen, hieß es. In ihrer Antwort erklärte die Hamas sich auch dazu bereit, die Verwaltung des Gazastreifens einem „unabhängigen palästinensischen Gremium“ zu übertragen. Dieses müsse jedoch von der arabischen und islamischen Welt unterstützt werden. Zudem erklärte die Gruppe, sie bekunde ihre Wertschätzung für die arabischen, islamischen und internationalen Bemühungen sowie für die Bemühungen des US-Präsidenten.