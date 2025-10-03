LIVE: Sportclub hofft gegen Horn auf Punktezuwachs

Mit nur neun Punkten am Konto liegt der Wiener Sportclub in der 3. Liga derzeit weit hinter den Erwartungen zurück. Die anhaltende Erfolglosigkeit wurde Trainer Robert Weinstabl bereits unter der Woche zum Verhängnis. Ob der heutige Auftritt gegen Horn den erhofften Wendepunkt bringt, wird sich zeigen. Bei uns sehen Sie das Match ab 19:25 Uhr live auf krone.tv oder im Video unten.