Zwei Gleitschirmunfälle binnen weniger Minuten

Freitag gegen 14.50 Uhr startete eine 33-jährige Deutsche mit ihrem Paragleiter auf der Emberger Alm zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg. Wenige Minuten nach dem Start streifte die Pilotin auf der Suche nach Thermik mit ihrem Gleitschirm einen Baumwipfel, woraufhin es zu einem Strömungsabriss kam und sie auf einer Schotterstraße aufschlug.