Gleicher Startpunkt

Zwei Gleitschirmunfälle binnen weniger Minuten

Kärnten
03.10.2025 18:40
Ein beliebter Startpunkt für Gleitschirmpiloten ist der behördlich genehmigte Platz auf der ...
Ein beliebter Startpunkt für Gleitschirmpiloten ist der behördlich genehmigte Platz auf der Emberger Alm in Berg im Drautal.(Bild: Wallner Hannes)

Binnen weniger Minuten mussten am Freitag in der Gemeinde Berg im Kärntner Drautal die Rettungskräfte wegen zwei Unfällen von Paragleiterinnen ausrücken: Beide Frauen aus Deutschland wurden verletzt in die Spitäler gebracht.

Freitag gegen 14.50 Uhr startete eine 33-jährige Deutsche mit ihrem Paragleiter auf der Emberger Alm zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg. Wenige Minuten nach dem Start streifte die Pilotin auf der Suche nach Thermik mit ihrem Gleitschirm einen Baumwipfel, woraufhin es zu einem Strömungsabriss kam und sie auf einer Schotterstraße aufschlug.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 und die Rettung Greifenburg wurde die 33-Jährige in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Harte Landung einer weiteren Pilotin
Wenige Minuten später, gegen 15.15 Uhr, startete vom gleichen Flugplatz eine 37-jährige Gleitschirmpilotin aus Deutschland zu einem Thermikflug. Nach etwa 30 Minuten Flugzeit versuchte die Pilotin eine sogenannte Toplandung im Bereich der Emberger Alm durchzuführen. Dabei schlug sie mit ihren Beinen offensichtlich zu hart auf der Wiese auf und stürzte.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettung Greifenburg wurde sie mit Verletzungen in Krankenhaus nach Spittal an der Drau transportiert.

An beiden Fluggeräten entstand kein Schaden. Im Einsatz standen bei beiden Unfällen auch die Rettung Greifenburg und die Bergrettung Oberes Drautal.

Folgen Sie uns auf