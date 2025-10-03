Capitals fügen Leader Ljubljana erste Pleite zu

Fünfte Linz-Niederlage in Serie

Linz ging im Duell der beiden Krisenclubs durch Travis Barron (2.) und Graham Knott (30.) zweimal in Führung, der KAC kämpfte sich aber durch Tore von Jan Mursak (10.) und David Maier (42.) jeweils zurück und landete 1:53 Minuten vor Schluss den entscheidenden Schlag: Ein Schuss von Mursak rutschte Black-Wings-Goalie Rasmus Tirronen durch und ging via Innenstange ins Tor. Die Klagenfurter ließen ihre beiden Heimniederlagen gegen Bozen (1:5) und Graz (2:3) hinter sich und schoben sich auf Tabellenplatz acht. Die Linzer dagegen weisen mit nun fünf Niederlagen die längste aktuelle Negativserie der Liga auf.