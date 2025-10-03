Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele wagen Schritt

Wege zum Studium: Über die Pack, durch die Koralm

Kärnten
03.10.2025 20:00
Die Alpen-Adria-Universität zieht auch Steirer an.
Die Alpen-Adria-Universität zieht auch Steirer an.(Bild: Gert Steinthaler)

Bald rücken die beiden Landeshauptstädte näher zusammen – früher war die Reise zwischen Klagenfurt und Graz nur über die Straße möglich, ab Dezember bequem mit dem Zug. Schon jetzt studieren Steirer in Klagenfurt, Kärntner in Graz. Wird die Koralmbahn diesen Trend noch verstärken?

0 Kommentare

Seit Mittwoch herrscht auf dem Campus der Alpen-Adria-Universität (AAU) wieder reges Treiben, auch in der steirischen Landeshauptstadt blüht das studentische Leben auf. Viele internationale Studenten (wir berichteten) sorgen für sprachliche Vielfalt, dazwischen hört man immer wieder einen bekannten Dialekt.

Denn schon bevor die Koralmbahn ab Mitte Dezember die zeitliche Distanz zwischen Klagenfurt und Graz mehr als halbiert, finden viele Junge für ihr Studium den Weg über die Landesgrenzen. So erklingt diesseits der Pack Steirisch, jenseits der Pack Kärntnerisch. Immerhin hat jeder sechste Grazer Studierende seine Wurzeln in Kärnten, an der AAU sind es vergleichsweise bescheidene drei Prozent mit steirischen Wurzeln.

Busfahrt als große Hürde
Auch Nicolas Scheikl hatte es zum Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften von 2021 und 2023 an den Wörthersee verschlagen. „Das Studium gibt es nicht in Graz, daher ist die Wahl auf Klagenfurt gefallen“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“. „Pendeln war nie Thema, weil die zweistündige Busfahrt einfach zu lang war.“ Ob die Koralmbahn daran etwas geändert hätte? „Dann hätte ich vielleicht die erste Zeit noch in Graz gewohnt, aber für das Unileben zahlt sich eine Wohnung hier schon aus. Auch für das Lebensgefühl am Wörthersee“, betont Scheikl.

Den Weg in die Gegenrichtung haben die beiden Kärntner Valentina Simschitz und Niklas Liebminger beschritten – beide sind auch in der Hochschülerschaft aktiv. „Ich hatte mit so vielen Personen gesprochen, die von Graz geschwärmt haben“, erzählt sie und Liebminger erklärt mit Blick auf den Heimweg bis Dezember: „Das ist beschwerlich. Ein kurzer Trip nach Hause ist fast unmöglich“, sagt Liebminger.

Vorteile für Studierende und Unis durch Koralmbahn 
Alle sind sich einig, dass die Koralmbahn viele Vorteile für Studierende bringen wird. Kärntner müssten nicht zwangsläufig umziehen, so Simschitz: „Das ist ein großer Vorteil für Studierende, die knapp bei Kasse sind. Sie können weiter bei ihren Eltern leben, ersparen sich die Wohnung in Graz.“ Auch Scheikl glaubt, dass Pendeln so möglich wird: „Bei einer Fahrzeit von 41 Minuten ginge sich sogar ein Sprung in den See und dann die Heimfahrt aus.“

Auch Ada Pellert, AAU-Rektorin, sieht nur Vorteile: „Die Universität Klagenfurt ist sehr attraktiv für steirische Studierende. Schon jetzt studieren rund 400 an unserer Uni. Durch die Koralmbahn rechnen wir mit einem Aufschwung für unsere Universität – wir werden für Studieninteressierte aus Graz und entlang der Bahnstrecke noch attraktiver.“ Als besondere Stärken erwähnt sie den „tollen Campus“ und die „neuen und attraktiven Kombinationsstudien“.

Lesen Sie auch:
Künftig mit der Bahn in 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt
Krone Plus Logo
Keine Peripherie mehr
Koralmbahn soll mehr Wachstum auf Schiene bringen
30.09.2025
Fast alles ändert sich
Zeiten, Tickets, Ziele: 10 Fakten zur Koralmbahn
16.09.2025

Für Pellert gibt es keine akademische Konkurrenzsituation: „Mit den Universitäten in der Steiermark arbeiten wir ausgesprochen gut zusammen. Es gibt viele Kooperationen, mit der Universität Leoben sogar sehr konkrete Überlegungen für ein gemeinsames Studium.“

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.541 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.618 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
176.475 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1091 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
793 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Kärnten
Viele wagen Schritt
Wege zum Studium: Über die Pack, durch die Koralm
72-Jähriger verletzt
Bein von Arbeiter durch Baumstamm eingeklemmt
Gleicher Startpunkt
Zwei Gleitschirmunfälle binnen weniger Minuten
Die „Heavens Angels“
Kärntner Pfarrer gründet himmlischen Motorradclub
Weiterfahrt untersagt
Schwere Mängel an elf Jahre altem Reisebus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf