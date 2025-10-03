Wege zum Studium: Über die Pack, durch die Koralm

Busfahrt als große Hürde

Auch Nicolas Scheikl hatte es zum Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften von 2021 und 2023 an den Wörthersee verschlagen. „Das Studium gibt es nicht in Graz, daher ist die Wahl auf Klagenfurt gefallen“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“. „Pendeln war nie Thema, weil die zweistündige Busfahrt einfach zu lang war.“ Ob die Koralmbahn daran etwas geändert hätte? „Dann hätte ich vielleicht die erste Zeit noch in Graz gewohnt, aber für das Unileben zahlt sich eine Wohnung hier schon aus. Auch für das Lebensgefühl am Wörthersee“, betont Scheikl.