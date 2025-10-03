Bein von Arbeiter durch Baumstamm eingeklemmt

Mit Holzschlägerungsarbeiten waren am Freitag ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt und sein 72-jähriger Helfer aus Slowenien beschäftigt. Gegen 12.30 Uhr kam es im Waldstück am Schounzakogel bei Globasnitz aber zu einem Unfall: Als der Slowene mit der Motorsäge die Äste von einem bereits gefällten Baum entfernen wollte, senkte sich der Stamm ruckartig und klemmte das linke Bein des Arbeiters zwischen Boden und Baumstamm ein. Der Mann prallte auch noch mit dem Kopf gegen einen weiteren Baum und verlor dadurch kurzzeitig das Bewusstsein.