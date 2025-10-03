Vorteilswelt
72-Jähriger verletzt

Bein von Arbeiter durch Baumstamm eingeklemmt

Kärnten
03.10.2025 19:20
Ins UKH Klagenfurt wurde der verletzte Holzarbeiter eingeliefert.
Ins UKH Klagenfurt wurde der verletzte Holzarbeiter eingeliefert.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Ein Waldbesitzer (70) konnte im Kärntner Globasnitz für seinen verunfallten Gehilfen (72) rasch Hilfe holen. Der verletzte Slowene musste ins UKH gebracht werden.

Mit Holzschlägerungsarbeiten waren am Freitag ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt und sein 72-jähriger Helfer aus Slowenien beschäftigt. Gegen 12.30 Uhr kam es im Waldstück am Schounzakogel bei Globasnitz aber zu einem Unfall: Als der Slowene mit der Motorsäge die Äste von einem bereits gefällten Baum entfernen wollte, senkte sich der Stamm ruckartig und klemmte das linke Bein des Arbeiters zwischen Boden und Baumstamm ein. Der Mann prallte auch noch mit dem Kopf gegen einen weiteren Baum und verlor dadurch kurzzeitig das Bewusstsein.

Der Waldbesitzer bemerkte den Unfall sogleich, setzte die Rettungskette in Gang und befreite den Verunfallten aus seiner Lage.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 72-Jährige mit Verletzungen am linken Bein in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg, Globasnitz und St. Stefan.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
