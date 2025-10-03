Letsch auf der Suche nach dem Allheilmittel

Sehr gefasst wirkte Bullen-Trainer Thomas Letsch nach der 0:2-Niederlage seiner Truppe in Lyon. Einmal mehr musste sich der Coach nach einem schwachen Auftritt stellen und sparte dieses Mal auch nicht mit Kritik: „Das ist einfach enttäuschend, wir waren nicht bereit und haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht.“