Vor Singapur-GP

Stewards brummen Ferrari „schwerere Strafe“ auf

Formel 1
03.10.2025 19:07
Charles Leclerc
Charles Leclerc(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

Ferrari kassiert für den Boxencrash im zweiten Training zum Grand Prix von Singapur eine Geldstrafe! 10.000 Euro muss das Team zahlen, weil Charles Leclerc mit McLaren-Mann Lando Norris kollidierte.

Was war passiert?

Leclerc wurde aus der Scuderia-Box gewunken, dabei übersah der Pilot jedoch Norris und räumte den McLaren-Fahrer in der Boxengasse ab. Doppelt bitter für den Briten: Während Leclerc weiterfahren konnte, musste bei ihm der Frontflügel getauscht werden.

„Schwerere Starfe“
Doch der Crash sollte Freitagabend doch noch ein Nachspiel haben. „Unter Berücksichtigung früherer Fälle dieser Art sind die Sportkommissare der Auffassung, dass dieser Verstoß eine schwerere Strafe rechtfertigt als in der Vergangenheit verhängt wurde. Daher wird die oben genannte Strafe ausgesprochen“, begründeten die Rennkommissare die Geldstrafe.

Ähnliche Themen
Charles LeclercLando Norris
Singapur
FerrariMcLaren
