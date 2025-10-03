Wieder Drohnen! Münchner Flughafen erneut gesperrt

Seitens der Flughafen-Polizei hieß es, beide Startbahnen seien gesperrt. „Wir gehen einem Hinweis nach, dass es Drohnen-Sichtungen gegeben haben könnte. Aus Sicherheitsgründen hat die Flugsicherung um 21.28 Uhr den Flugbetrieb eingestellt. Die Sicherheit geht vor“, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei-Direktion München gegenüber der „Bild“.

Fahndung nach Drohnen läuft

Derzeit sei die Exekutive mit allen Kräften im Einsatz. Wie lange die Sperrung anhält, könne man noch nicht sagen. Die Fahndung am Flughafen nach den Drohnen sei in vollem Gange. Flüge mit Ziel München seien umgeleitet worden.