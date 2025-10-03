Schummelalarm in der österreichischen Weinszene

Die Sommelier-Union will den Fall prüfen. Mit Argusaugen verfolgen Winzer aus dem Osten Österreichs die Nachforschungen. Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep, der für viele Gleichgesinnte aus dem Weinanbau spricht, drängt auf rasche Ergebnisse. Denn Anfang November steht schon die nächste Kür des „Sommeliers des Jahres“ an. „Es geht um den guten Ruf der Sommelier-Branche. Den dürfen wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, sagt Oschep.