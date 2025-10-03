Eisbullen fehlte gegen Füchse der Pfeffer

Wie man seine Chancen nützt, machten hingegen die Gäste vor: Pollock war auf und davon, ließ auch Tolvanen im Regen stehen – 0:1. Im Mitteldrittel verschusselte Robertson die Scheibe hinter dem eigenen Tor, Bozens Schneider sagte „Danke“ und netzte zum 0:2 ein. „Wir wollen euch kämpfen sehen“ forderten die Fans im Schlussabschnitt, in diesem machte Gildon in Überzahl aber alles klar, netzte zum 0:3. Misley traf drei Minuten vor Schluss ins leere Tor zum 0:4 – Nissner erzielte den Ehrentreffer, sorgte für das 1:4. „Gegen ein Top-Team wie Bozen muss man geduldig bleiben, das haben wir diesmal nicht geschafft“, erklärte Viveiros.