Rauchgasvergiftungen
Großbrand in Klinik: Evakuierung, viele Verletzte
Bei einem Brand in einer Klinik in der deutschen Stadt Saarbrücken (Saarland) sind am Freitag mindestens 20 Menschen verletzt worden. Das Hauptgebäude wurde vollständig evakuiert.
Die Schwere der Verletzungen ist noch nicht klar, in den meisten Fällen handelt es sich offenbar um Rauchgasvergiftungen.
Feuer in Patientenzimmer ausgebrochen
Das Feuer sei gegen 17.30 Uhr in einem Patientenzimmer in der ersten Etage des Hauptgebäudes ausgebrochen, so ein Sprecher der Stadt Saarbrücken. Das Hauptgebäude wurde demnach vollständig evakuiert – insgesamt rund 100 Personen hätten das Haus verlassen müssen. Etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.
Der Brand wurde inzwischen gelöscht. Das betroffene Gebäude sei derzeit aber nicht vollständig nutzbar, hieß es am Freitagabend. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.
