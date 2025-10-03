Großbrand in Klinik: Evakuierung, viele Verletzte

Feuer in Patientenzimmer ausgebrochen

Das Feuer sei gegen 17.30 Uhr in einem Patientenzimmer in der ersten Etage des Hauptgebäudes ausgebrochen, so ein Sprecher der Stadt Saarbrücken. Das Hauptgebäude wurde demnach vollständig evakuiert – insgesamt rund 100 Personen hätten das Haus verlassen müssen. Etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.