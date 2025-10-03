Nach Fan-Aufstand: Silberberger siegt mit Admira

Sein Team tat sich in Wien-Floridsdorf zunächst schwer. Eine halbe Stunde tat sich wenig, ehe ein Startelf-Debütant die Torsperre brach. Nach einem Einwurf samt Kopfballabwehr zog der 19-jährige Nadir Ajanovic von der Strafraumgrenze volley ab, der Ball schlug unter der Latte ein (29.). Die Partie blieb zerfahren, Stripfing brachte offensiv wenig zustande. Die Niederösterreicher erhöhten Mitte der zweiten Halbzeit den Druck, die Admira hatte aber defensiv kaum Probleme und traf selbst durch Filip Ristanic die Stange. Für die Admira war es der fünfte Sieg gegen Stripfing im sechsten Zweitliga-Duell (ein Remis).