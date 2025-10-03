Nach Fan-Aufstand: Silberberger siegt mit Admira

Die Admira hat in der 2. Liga nach zuletzt drei Unentschieden wieder voll angeschrieben. Im Auswärtsspiel gegen Stripfing/Weiden setzten sich die Südstädter am Freitag mit 1:0 (1:0) durch. Bei nun fünf Siegen und fünf Remis bleibt die vorerst zweitplatzierte Admira in dieser Saison ungeschlagen.
Amstetten musste sich zu Hause gegen Liefering nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen, wobei Phillip Verhounig in der 94. Minute einen Elfer für die Salzburger vergab.
Bei der Admira war in der vergangenen Woche nach zuletzt durchwachsenen Vorstellungen Kritik vonseiten der organisierten Fans aufgebrandet. Auch Rücktritte von Trainer Thomas Silberberger und Sportdirektor Ralf Muhr wurden gefordert. Silberberger bezeichnete die Unzufriedenheit der Anhänger als „legitim“, dass diese auf persönlicher Ebene geäußert wurde, missfällt dem Tiroler jedoch.
„Den ganzen Scheißdreck“
„Es ist offenbar ein Wandel der Zeit, dass du dann diffamiert und angepatzt wirst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du liest den ganzen Scheißdreck durch, oder du ignorierst das. Ich habe mich für Zweiteres entschieden“, sagte Silberberger im ORF-Interview.
Sein Team tat sich in Wien-Floridsdorf zunächst schwer. Eine halbe Stunde tat sich wenig, ehe ein Startelf-Debütant die Torsperre brach. Nach einem Einwurf samt Kopfballabwehr zog der 19-jährige Nadir Ajanovic von der Strafraumgrenze volley ab, der Ball schlug unter der Latte ein (29.). Die Partie blieb zerfahren, Stripfing brachte offensiv wenig zustande. Die Niederösterreicher erhöhten Mitte der zweiten Halbzeit den Druck, die Admira hatte aber defensiv kaum Probleme und traf selbst durch Filip Ristanic die Stange. Für die Admira war es der fünfte Sieg gegen Stripfing im sechsten Zweitliga-Duell (ein Remis).
Doppelpacks in Amstetten
Amstetten erwischte Liefering schon in der Anfangsphase. Julian Hussauf fuhr gegen Alieu Conateh das Bein aus, David Peham verwertete vom Elfmeterpunkt mit ein wenig Glück (10.). Die Hausherren hätten den Vorsprung bis zum Pausenpfiff leicht ausbauen können. Sebastian Wimmer per Kopf und Conateh alleine vor Lieferings Torhüter Nikola Sarcevic vergaben die besten Chancen. Peham holte Versäumtes kurz nach Seitenwechsel nach, sein Kopfball fand den Weg ins Netz (47.).
Liefering musste reagieren und tat dies. Der eingewechselte Aboubacar Camara sorgte für viel frischen Schwung. Enrique Aguilar traf noch Metall, ehe Camara eine misslungene Kopfballabwehr von George Davies zum Anschlusstreffer nutzte (64.). Davies vergab noch die Möglichkeit auf Amstettens neuerliche Zwei-Tore-Führung, ehe Camara sich zum 2:2 durchtankte (82.). Liefering hätte beinahe die Wende geschafft. Ilia Ivanschitz fiel nach einem Zweikampf im Strafraum, Verhounig trat zum Strafstoß an. Tiago Estevao im Amstetten-Tor war aber in der richtigen Ecke.
