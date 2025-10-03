Marko: Verstappens Red Bull ist kein Känguru mehr

Der Steirer ist deshalb nach den Trainings überzeugt davon, dass Verstappen den McLarens zumindest im Qualifying am Samstag (15 Uhr) Paroli bieten wird.„Es war der beste Freitag seit vielen Jahren hier. Wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht“, so der Red-Bull-Zampano. „Es wird sehr, sehr eng werden.“ Das Auto sei besser als in der Vergangenheit. „