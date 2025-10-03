Marko: Verstappens Red Bull ist kein Känguru mehr

Nach zuletzt zwei Siegen von Max Verstappen könnte die WM doch wieder zu einem Dreikampf werden. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko ist jedenfalls für den Grand Prix von Singapur sehr zuversichtlich!
„Er hat sich immer beklagt, dass das Auto wie ein Känguru springt“, erinnerte Marko. „Jetzt ist es viel besser über die Curbs, das Untersteuern ist weniger. Es sind kleine Dinge, die hoffentlich funktionieren.“
Der Steirer ist deshalb nach den Trainings überzeugt davon, dass Verstappen den McLarens zumindest im Qualifying am Samstag (15 Uhr) Paroli bieten wird.„Es war der beste Freitag seit vielen Jahren hier. Wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht“, so der Red-Bull-Zampano. „Es wird sehr, sehr eng werden.“ Das Auto sei besser als in der Vergangenheit. „
Lob für Hadjar
Lob hatte Marko auch für Hadjar über, dem nur 0,132 Sekunden auf die Trainingsbestzeit fehlten. „Er war sehr beeindruckend“, sagte der 82-Jährige. „Er entwickelt sich weiter und macht genau das, was wir von ihm erwarten.“ Das könnte dem 21-jährigen Franzosen im kommenden Jahr auch das Red-Bull-Cockpit neben Verstappen bescheren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.