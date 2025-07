Forstarbeiterin wurde von Baumstamm überrollt

39-Jährige landete in einer Mulde

Über eine Rinne wollten die Forstarbeiterin und ihr Kollege einen zwischen 600 und 700 Kilogramm schweren Baumstamm talwärts befördern. Als sie den Stamm in Position gebracht hatten, rutschte dieser plötzlich weg und überrollte die 39-Jährige. Die Frau wurde auf den Boden geschleudert und landete in einer Mulde. Das dürfte noch Schlimmeres verhindert haben.