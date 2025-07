Arnautovic: Bruder kündigt Wechsel-Entscheidung an

„Wir sortieren natürlich den Markt und schauen uns alles entspannt an. Wir haben jetzt aber keinen Stress“, so Danijel Arnautović gegenüber dem ORF. Marko trainiert derzeit mit einem privaten Trainer. „Er gibt Vollgas und wird auch fit sein für seine nächste Challenge in seiner Karriere“, so Danijel, der eine Entscheidung ankündigt. „Ich bin guter Dinge, dass wir in zehn bis zwölf Tagen etwas machen werden, womit Marko glücklich sein wird und das ist auch das Wichtigste.