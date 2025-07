Warum das mit dem Mars wohl nichts wird

Vergangene Woche ging es an dieser Stelle um die Hohmann-Ellipse, also die Transferbahn von der Erde zum Mars. Allein der Hinflug zum Roten Planeten dauert rund 250 Tage. Geht das nicht schneller? Wieso startet man nicht einfach, drückt aufs Gas und visiert den Mars an? Gas heißt Beschleunigung. Die Fallbeschleunigung auf der Erde liegt bei rund zehn Metern pro Sekundenquadrat, das heißt, bei jeder Sekunde im freien Fall nimmt die Geschwindigkeit um zehn Meter pro Sekunde zu. Bei einem Mittelklasseauto ist die Beschleunigung halb so groß, also fünf Meter pro Sekundenquadrat.