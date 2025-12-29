Im Jahr 2025 war für diese Ländle-Helden Schluss

Lukas Mähr: Gemeinsam mit Lara Vadlau hatte Segler Lukas Mähr im Sommer 2024 vor Marseille die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen, im Februar 2025 beendete der 35-jährige Bregenzer seine Karriere. „Ich habe mein ganz großes Ziel erreicht. Ich habe nochmals die Chance, in einem neuen Bereich Fuß zu fassen“, sagte Mähr bei seinem Abschied, verbrachte seither viel Zeit mit seiner Familie und schloss im Sommer ein Bachelor-Studium ab.