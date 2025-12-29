Alkolenkerin landet in Vorarlberg in Straßengraben

Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Wagen in Hohenems auf der Oberen Kanalstraße, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr. Der Pkw kam dort schließlich zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich – mit Unterstützung der Einsatzkräfte – aus dem Unfallfahrzeug befreien. Das Auto musste von der Feuerwehr aus dem Graben gezogen werden.