Alkolenkerin landet in Vorarlberg in Straßengraben

Nicht ideal endete am Sonntag die Autofahrt einer 51 Jahre alten Frau in der Vorarlberger Gemeinde Hohenems. Sie kam von der Straße ab und landete im Graben – sie war nicht nüchtern.
Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Wagen in Hohenems auf der Oberen Kanalstraße, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr. Der Pkw kam dort schließlich zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich – mit Unterstützung der Einsatzkräfte – aus dem Unfallfahrzeug befreien. Das Auto musste von der Feuerwehr aus dem Graben gezogen werden.
Die 51-Jährige wurde nach der Bergung zur gesundheitlichen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war die Frau betrunken. Daher wurde ihr an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.
