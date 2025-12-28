Silvester: Rücksichtnahme statt Böllerwahnsinn

Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung

Feuerwerkskörper mögen zwar spektakulär sein und für eine festliche Stimmung sorgen, sie hinterlassen aber auch erhebliche Mengen an Feinstaub und Abfall. In der Silvesternacht werden die Grenzwerte für Feinstaub (PM 10) traditionell an fast allen Messstellen im Land deutlich überschritten. Je nach Lage und meteorologischen Bedingungen kann die Belastung über mehrere Tage signifikant erhöht sein – mit einer Reihe an negativen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur: Hohe Feinstaubkonzentrationen belasten die Atemwege und können insbesondere bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern sowie bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu gesundheitlichen Problemen führen. „Immer wieder müssen Personen nach unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern in Vorarlberg medizinisch versorgt werden“, berichtet Gesundheitslandesrätin Rüscher.