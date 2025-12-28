Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiere und Natur leiden

Silvester: Rücksichtnahme statt Böllerwahnsinn

Vorarlberg
28.12.2025 16:59
Silvesterfeuerwerke schaden der Gesundheit, den Tieren und der Natur massiv.
Silvesterfeuerwerke schaden der Gesundheit, den Tieren und der Natur massiv.(Bild: Mathis Fotografie)

Silvesterfeuerwerke mögen nett anzuschauen sein, sie sind allerdings auch eine Belastung für die gesamte Umwelt. Das Land mahnt daher zu einem achtsamen Umgang mit Pyrotechnik.

0 Kommentare

Die Silvesternacht bringt vielerorts eine deutliche Zunahme von Lärm und Feinstaub mit sich. Die Landesregierungsmitglieder Christian Gantner, Martina Rüscher (beide ÖVP) und Daniel Allgäuer (FPÖ) wenden sich daher mit einem gemeinsamen Appell an die Bevölkerung. Die klare Botschaft: Feuerwerke sollten nur mit Bedacht eingesetzt und Alternativen in Erwägung gezogen werden. „Ein bewusster Umgang mit Feuerwerkskörpern trägt wesentlich dazu bei, die Belastungen für Umwelt, Gesundheit und Tiere zu reduzieren“, appellieren die Regierungsmitglieder an die Vernunft der Bevölkerung.

Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung
Feuerwerkskörper mögen zwar spektakulär sein und für eine festliche Stimmung sorgen, sie hinterlassen aber auch erhebliche Mengen an Feinstaub und Abfall. In der Silvesternacht werden die Grenzwerte für Feinstaub (PM 10) traditionell an fast allen Messstellen im Land deutlich überschritten. Je nach Lage und meteorologischen Bedingungen kann die Belastung über mehrere Tage signifikant erhöht sein – mit einer Reihe an negativen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur: Hohe Feinstaubkonzentrationen belasten die Atemwege und können insbesondere bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern sowie bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu gesundheitlichen Problemen führen. „Immer wieder müssen Personen nach unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern in Vorarlberg medizinisch versorgt werden“, berichtet Gesundheitslandesrätin Rüscher.

Zitat Icon

Immer wieder müssen Personen nach unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern in Vorarlberg medizinisch versorgt werden.

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher

Überreste der Feuerwerke unbedingt entsorgen
Noch weit mehr als der Mensch leiden die Natur und die Tierwelt. „Wer an Silvester Rücksicht nimmt, schützt unsere Umwelt – von den Tieren bis zu unseren Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen. Mit einem bewussten Umgang mit Feuerwerkskörpern leisten wir alle einen Beitrag zu einem sicheren und respektvollen Jahreswechsel – ohne auf eine Tradition verzichten zu müssen“, betont Landesrat Christian Gantner. Was zu einem achtsamen Umgang zwingend dazugehört: die ordnungsgemäße Entsorgung der Überreste von Feuerwerkskörpern. Oft werden die Abfälle einfach liegen gelassen, im schlimmsten Fall kontaminieren sie Weideflächen.

Tiere leiden extrem unter dem Gelärme
Ebenso wichtig ist die Rücksicht auf Tiere: Sie leiden zu Silvester unter dem ungewohnten Lärm und den Lichtblitzen besonders. Im Nahbereich von landwirtschaftlichen Betrieben und Tierheimen sollten daher keine Feuerwerke gezündet werden. Generell empfiehlt es sich, bereits vorab Informationen über die lokal geltenden Vorschriften einzuholen. Landesrat Allgäuer erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 im Ortsgebiet grundsätzlich verboten ist, es sei denn, der Bürgermeister hat eine Ausnahme per Verordnung erteilt: „Die Polizei wird die Einhaltung der Gesetze in der Silvesternacht verstärkt kontrollieren“, so Allgäuer.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Silvester
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / -2°
Symbol wolkig
Bludenz
-5° / -3°
Symbol heiter
Dornbirn
-2° / -0°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-4° / -3°
Symbol Nebel

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.455 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.375 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
150.218 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Vorarlberg
Tiere und Natur leiden
Silvester: Rücksichtnahme statt Böllerwahnsinn
Einsatz in Bludenz
Funkenflug steckte Holzkisten in Brand
Unfall in Vorarlberg
Zu schnell unterwegs: Pkw krachte gegen Steine
Wilde Szenen im Ländle
Alkolenker gönnte sich nach Totalschaden Döner
Geht der Altach-Coach?
Sturms Interesse an Fabio Ingolitsch steigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf