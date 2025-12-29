Landesjugendchor „Voices“ gibt sich mysteriös

Das konnte man sehr gut nachvollziehen beim Konzert „Mysterious Voices“ am Samstagabend in Götzis AmBach, wo die etwa 90 jungen Damen und Herren unter der Leitung von Jakob Peböck nicht nur mitreißend sangen, sondern auch allerhand Choreografisches in weitestem Sinne boten. Da war etwa ein Hochzeitslied aus Süditalien, wo so kräftig gestampft werden sollte, dass die Kirchenglocken übertönt würden. Weiters – und das war wohl das faszinierendste und zugleich beklemmendste Stück des ganzen Konzerts – zeigte „Voices“ in der „Hymn of Acxiom“ der US-Amerikanerin Vienna Teng ein atemberaubendes Spiel mit Dunkelheit und Licht, wobei Letzteres nur von den Handys der Sängerinnen und Sänger kam. „Acxiom“, so erfuhr man von den beiden jungen Moderatoren, ist die weltweit größte Online-Datenbank.