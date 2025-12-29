Stau wegen Unfall im Achraintunnel

Am Montagmittag hat ein Verkehrsunfall für erhebliche Behinderungen auf Vorarlbergs Straßen gesorgt: Im Achraintunnel kam es in Fahrtrichtung Bregenzerwald zu einem Unfall zwischen zwei Pkw und einem Fahrzeug des Straßenbauamts. In Fahrtrichtung Bregenzerwald ist die Straße zweispurig – wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Eine Person musste von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt werden.