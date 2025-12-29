Stau wegen Unfall im Achraintunnel

Zu einem Crash im Achraintunnel kam es am Montag zur Mittagszeit. Dabei dürften gleich drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Eine Person zog sich bei dem Crash Verletzungen zu.
Am Montagmittag hat ein Verkehrsunfall für erhebliche Behinderungen auf Vorarlbergs Straßen gesorgt: Im Achraintunnel kam es in Fahrtrichtung Bregenzerwald zu einem Unfall zwischen zwei Pkw und einem Fahrzeug des Straßenbauamts. In Fahrtrichtung Bregenzerwald ist die Straße zweispurig – wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Eine Person musste von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt werden.
Einsatzleute der Feuerwehren wurden alarmiert und halfen, die teils schwer beschädigten Wracks aus dem Tunnel zu schaffen. Folge des Crashs und der Aufräumarbeiten war ein langer Stau auf der L200.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.