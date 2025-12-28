Kein Glück für Niklas Bachlinger in Engelberg

Für Niklas Bachlinger läuft es noch nicht rund. Der Bregenzerwälder, der sich im Oktober sensationell den dritten Platz in der Gesamtwertung des Sommer-Grand-Prix gesichert hatte, sucht in der Wintersaison noch seine Form.
Bei seinen bisherigen Auftritten im Continental-Cup landete der Junioren-Weltmeister von Lahti 2021 beim Auftakt im finnischen Ruka auf den Plätzen 29 und 30. Am vergangenen Wochenende stand zum Jahresausklang die zweite Station des Conti-Cups in Engelberg (Sz) auf dem Programm. Im ersten Bewerb am Freitag konnte sich Bachlinger mit einem 17. Rang deutlich verbessern.
Das gestrige zweite Springen verlief jedoch unglücklich für den 24-Jährigen. Mit 124,5 Metern ging Bachlinger als 20. ins Finale, rutschte dort mit 123 Metern auf Platz 28 ab. Der Sieg ging an Benjamin Oestvold (Nor), vor dem Kärntner Markus Müller. Weiter geht es im Conti-Cup am 10. und 11. Januar in Sapporo (Jap).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.