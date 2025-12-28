Kein Glück für Niklas Bachlinger in Engelberg

Bei seinen bisherigen Auftritten im Continental-Cup landete der Junioren-Weltmeister von Lahti 2021 beim Auftakt im finnischen Ruka auf den Plätzen 29 und 30. Am vergangenen Wochenende stand zum Jahresausklang die zweite Station des Conti-Cups in Engelberg (Sz) auf dem Programm. Im ersten Bewerb am Freitag konnte sich Bachlinger mit einem 17. Rang deutlich verbessern.