Im Continental-Cup

Kein Glück für Niklas Bachlinger in Engelberg

Vorarlberg
28.12.2025 18:55
(Bild: EPA/Grzegorz Momot)

Für Niklas Bachlinger läuft es noch nicht rund. Der Bregenzerwälder, der sich im Oktober sensationell den dritten Platz in der Gesamtwertung des Sommer-Grand-Prix gesichert hatte, sucht in der Wintersaison noch seine Form.

Bei seinen bisherigen Auftritten im Continental-Cup landete der Junioren-Weltmeister von Lahti 2021 beim Auftakt im finnischen Ruka auf den Plätzen 29 und 30. Am vergangenen Wochenende stand zum Jahresausklang die zweite Station des Conti-Cups in Engelberg (Sz) auf dem Programm. Im ersten Bewerb am Freitag konnte sich Bachlinger mit einem 17. Rang deutlich verbessern.

Ländle-Adler Niklas Bachlinger will im neuen Jahr angreifen.
Ländle-Adler Niklas Bachlinger will im neuen Jahr angreifen.(Bild: GEPA)

Das gestrige zweite Springen verlief jedoch unglücklich für den 24-Jährigen. Mit 124,5 Metern ging Bachlinger als 20. ins Finale, rutschte dort mit 123 Metern auf Platz 28 ab. Der Sieg ging an Benjamin Oestvold (Nor), vor dem Kärntner Markus Müller. Weiter geht es im Conti-Cup am 10. und 11. Januar in Sapporo (Jap).

Vorarlberg
