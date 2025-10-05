Vorteilswelt
Im Zaubertal

Aufgeschrecktes Ehepaar verscheuchte Einbrecher

Oberösterreich
05.10.2025 16:09
Die beiden Einbrecher wurden in Leonding von der Überwachungskamera des Hauses gefilmt ...
Die beiden Einbrecher wurden in Leonding von der Überwachungskamera des Hauses gefilmt (Symbolbild)(Bild: Holl Reinhard)

Sie ließen sich filmen, werkten 20 Minuten seelenruhig herum, ehe sie dann doch ohne Beute flüchten mussten. Zwei Einbrecher schreckten im Leondinger Zaubertal ein Ehepaar auf, welches bei der Flucht dann seinerseits die Gauner so erschreckte, dass diese Fersengeld gaben.

0 Kommentare

Weil sie auf die Hausbewohner aufmerksam wurden, brachen Einbrecher am Abend des 4. Oktober 2025 im Gemeindegebiet von Leonding ihre Tat ab.
Um kurz vor 22 Uhr erstattete der 53-jährige Hausbewohner über Notruf Anzeige bei der Polizei, dass offenbar Einbrecher im Haus gewesen seinen.

Bilder auf Überwachungsvideos
Mehrere Polizeistreifen eilten zum Gebäude, aber bei der Durchsuchung waren alle Räume leer. Als die Beamten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras durchgingen, konnten sie aber beobachten, wie zwei Unbekannte mit einem Werkzeug die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft hatten.

Fahndung ohne Erfolg
Nachdem das Bewohner-Ehepaar Geräusche im Bereich der Sauna wahrgenommen hatte, flüchtete es und rief die Polizei. Dies dürften auch die Einbrecher gehört und daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen haben. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Oberösterreich

