Aufgeschrecktes Ehepaar verscheuchte Einbrecher

Sie ließen sich filmen, werkten 20 Minuten seelenruhig herum, ehe sie dann doch ohne Beute flüchten mussten. Zwei Einbrecher schreckten im Leondinger Zaubertal ein Ehepaar auf, welches bei der Flucht dann seinerseits die Gauner so erschreckte, dass diese Fersengeld gaben.
Weil sie auf die Hausbewohner aufmerksam wurden, brachen Einbrecher am Abend des 4. Oktober 2025 im Gemeindegebiet von Leonding ihre Tat ab.
Um kurz vor 22 Uhr erstattete der 53-jährige Hausbewohner über Notruf Anzeige bei der Polizei, dass offenbar Einbrecher im Haus gewesen seinen.
Bilder auf Überwachungsvideos
Mehrere Polizeistreifen eilten zum Gebäude, aber bei der Durchsuchung waren alle Räume leer. Als die Beamten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras durchgingen, konnten sie aber beobachten, wie zwei Unbekannte mit einem Werkzeug die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft hatten.
Fahndung ohne Erfolg
Nachdem das Bewohner-Ehepaar Geräusche im Bereich der Sauna wahrgenommen hatte, flüchtete es und rief die Polizei. Dies dürften auch die Einbrecher gehört und daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen haben. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.