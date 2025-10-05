LASK gegen den TSV Hartberg – ab 14.30 Uhr LIVE

Der LASK sehnt gegen die Hartberger die Trendwende herbei. „Wir probieren alles, um den Bock umzustoßen“, versprach Interimscoach Maximilian Ritscher. Nach acht Runden haben die Linzer bereits sechs Niederlagen auf dem Konto, der Vorsprung des Vorletzten auf den GAK beträgt nur einen Punkt. In so einer Situation sei Zusammenhalt gefragt, meinte Ritscher. „Wir müssen viele Dinge besser machen. Wir müssen jeden Tag giftig und gierig sein, um uns zu verbessern. Das geht nur gemeinsam. Wenn sich einer übers Team und den Verein stellt, dann wird er es schwer haben.“