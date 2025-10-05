Herbstmarkt lockte 440.000 Gäste ans Donauufer

58.000 Portionen Bratwürstl

Neben dem bunten Treiben zwischen Fahrgeschäften und Verkaufsständen wurde auch in kulinarischer Hinsicht nicht gespart: Mehr als 95.000 Halbe Bier, 35.000 Limonaden, rund 58.000 Portionen Bratwürstl und 3.400 Grillhendl fanden ihren Weg auf die Tische – und machten das Volksfest auch zu einem Fest für den Appetit.