Herbstmarkt lockte 440.000 Gäste ans Donauufer

Der Urfahraner Herbstmarkt ist Geschichte – und das mit einem mehr als erfreulichen Schlussstrich. Wie Marktreferent und Vizebürgermeister Martin Hajart betont, strömten heuer rund 440.000 Besucherinnen und Besucher auf das Marktgelände: „Der Urfahraner Herbstmarkt war ein voller Erfolg!“
Bereits das sonnige Eröffnungswochenende hatte einen perfekten Start hingelegt: knapp 150.000 Gäste kamen an den ersten beiden Tagen. Und auch in der Woche danach zeigte sich der goldene Herbst von seiner besten Seite – trocken, freundlich, einladend.
58.000 Portionen Bratwürstl
Neben dem bunten Treiben zwischen Fahrgeschäften und Verkaufsständen wurde auch in kulinarischer Hinsicht nicht gespart: Mehr als 95.000 Halbe Bier, 35.000 Limonaden, rund 58.000 Portionen Bratwürstl und 3.400 Grillhendl fanden ihren Weg auf die Tische – und machten das Volksfest auch zu einem Fest für den Appetit.
