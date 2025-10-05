Betrug mit Luxusautos: Million Euro hinterzogen

Planmäßiges und bewusstes Handeln

Mehrere Luxusfahrzeuge wurden zudem als angebliche Vorführwagen deklariert, um eine vorübergehende Befreiung von der Normverbrauchsabgabe zu erreichen und Vorsteuer abzuziehen. Tatsächlich wurden die Fahrzeuge aber wie eigenes Anlagevermögen genutzt. Die zahlreichen Manipulationen zeigen ein planmäßiges und bewusstes Handeln, das teilweise auch von den Beschuldigten selbst eingeräumt wurde. Die vorläufig ermittelte Schadenshöhe beläuft sich auf knapp eine Million Euro. Ein Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen – mit dem Fokus auf dem begangenen Abgabenbetrug – wurde eingeleitet.