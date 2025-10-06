Top-Ten-Gründe für und gegen die Grippe-Impfung

Die Grippesaison steht vor der Tür und wie jedes Jahr kommen Appelle, sich bitte impfen zu lassen. Doch trotz aller Aufrufe bleibt die kostenlose Immunisierung ein Ladenhüter, um nicht zu sagen ein Flop. Und jeder hat seinen Grund hinzugehen oder eben nicht – hier kommen jeweils die Top-Ten-Argumente beider Seiten.