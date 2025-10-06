Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Flop trotz Aufrufen:

Top-Ten-Gründe für und gegen die Grippe-Impfung

Oberösterreich
06.10.2025 10:00
Bis zu 15 Prozent der Bevölkerung stecken sich jedes Jahr mit Grippeviren an. Nicht alle ...
Bis zu 15 Prozent der Bevölkerung stecken sich jedes Jahr mit Grippeviren an. Nicht alle erkranken, doch einige sehr schwer.(Bild: Brenek Malena)

Die Grippesaison steht vor der Tür und wie jedes Jahr kommen Appelle, sich bitte impfen zu lassen. Doch trotz aller Aufrufe bleibt die kostenlose Immunisierung ein Ladenhüter, um nicht zu sagen ein Flop. Und jeder hat seinen Grund hinzugehen oder eben nicht – hier kommen jeweils die Top-Ten-Argumente beider Seiten.

0 Kommentare

Jedes Jahr um diese Zeit gibt es den Appell, zur Grippe-Impfung zu gehen. Aber seit der Corona-Welle, als jeder fünfte Oberösterreicher sich diese Immunisierung holte, geht’s bergab. Im Vorjahr waren es kaum neun Prozent aller Oberösterreicher und 13 Prozent aller Österreicher, die sich die kostenlose Spritze – für Kinder Nasenspray – holten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Oberösterreich
Seit Tagen vermisst
Hund „Rambo“ von Helfern aus Felsspalte gerettet
Krone Plus Logo
Flop trotz Aufrufen:
Top-Ten-Gründe für und gegen die Grippe-Impfung
Newcomer aus Wels
Shinade: Mundartmusik, Tracht und die grüne Fee
Von Schmid belastet
Postenschacher? Wöginger ab Dienstag vor Gericht
100 Jahre Bergrettung
Verunglückte Familie verweigerte zuerst Hilfe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf