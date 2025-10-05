„Dieser Einsatz war psychisch sehr anstrengend“

Keine offenen Verletzungen

„Wir trafen ziemlich zeitgleich mit der zweiten Feuerwehr aus Hinzenbach ein. Es waren aber schon mehrere Privatpersonen vor Ort. Zuerst steckten beide Arme fest, einen konnten wir relativ schnell befreien. Der zweite Arm war bis zum Oberarm in der Maschine. Mit Keilen und Hebekissen schafften wir genügend Raum und konnten ihn ganz herausziehen“, so Wimmer. Anschließend wurde der 22-Jährige – er war die ganze Zeit ansprechbar, und zum Glück wurden keine Gliedmaßen abgetrennt – an das Rote Kreuz übergeben.