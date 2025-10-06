Verunglückte Familie verweigerte zuerst Hilfe

„Tausende Begehungen pro Jahr“

Ortsstellenleiter Stephan Santer: „Es gibt Tausende Begehungen pro Jahr, da passiert natürlich etwas. Bis vor ein paar Jahren war unser Haupteinsatzgebiet der Mahdlgupf-Klettersteig. „Früher war in der Mitte des Steigs die schwierigste Stelle. Beim sogenannten Schokolade-Überhang gaben viele Bergsportler auf“, erinnert sich Santer an einen brisanten Fall: Eine Familie mit drei Kindern hing in der Wand fest, wollte zunächst keine Hilfe. Als sie dann aus der Wand herausgeflogen wurden, hätten sie sich mehrfach bedankt und gesagt: „Wir zahlen alles!“