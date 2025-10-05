Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Interview im Video

„Skandal!“ Hartberg-Kapitän rastet live im TV aus

Bundesliga
05.10.2025 19:40
Jürgen Heil
Jürgen Heil(Bild: Krone KREATIV/screenshot sky sport austria )

Von 3:0 auf 3:3 – Hartberg verspielte am Sonntag gegen den LASK in nur fünf Minuten den sicher geglaubten Sieg. Kapitän Jürgen Heil reagierte nach dem Spiel mit einem Ausraster live im TV. 

0 Kommentare

„Das war bundesliga-untauglich“, schnaufte Heil im Sky-Interview. „Sei mir nicht böse, wir führen in der 89. Minute 3:0 – ich habe so etwas noch nie erlebt oder im Fernsehen bei irgendeinem Spiel gesehen. Das ist einfach ein Skandal!“

„Muss mir jeden richtig zur Brust nehmen“
Doch woran hat es gelegen, wollte der Reporter wissen. Lag es an den jungen Spielern? „Das kann ja nicht sein, nur weil der Kainz und ich ausgewechselt werden, dass wir innerhalb von fünf Minuten drei Gegentore bekommen. Ganz ehrlich, dann sind ja die anderen für nix da! Ich weiß gar nicht, was ich in der Kabine jetzt sagen soll. Weil in Wahrheit musst du dir jetzt jeden richtig zur Brust nehmen.“

Lesen Sie auch:
Bittere Schlussphase für Hartberg
Späte Aufholjagd
Wahnsinn in Linz! Hartberg gibt 3:0 aus der Hand
05.10.2025

„Dann gehen wir halt ins Freibad“
Und Heil wütet weiter: „Vor dem Match sagen wir noch, wir brauchen drei Punkte, damit wir in die Top 6 kommen – aber wenn einmal ein paar ausfallen, dann bekommen wir drei Hüttn`- oder was? Wir schenken die Punkte her, als würde es um nichts gehen. Dann gehen wir halt ins Freibad und kicken dort a bissl – da ist es wurscht, wenn wir verlieren!“ 

(Bild: GEPA)

„Mit dieser Emotion hätten wir die Tore nicht bekommen“
Trainer Manfred Schmid sah es ähnlich, wenn auch nicht ganz so emotional, sagte nach dem 3:3: „Was am Ende passiert ist, das darf so nicht passieren. Es sind einige Dinge passiert, die wir besprechen müssen. So etwas habe ich selbst in meiner Karriere nicht erlebt. Wenn ein Tor passiert, bricht Hektik aus. Wir haben es am Ende vermissen lassen, die Emotionen und die Leidenschaft, die wir lange gezeigt haben, zu zeigen. Es sind viele junge Spieler am Platz. Selbst wenn du Gegentore bekommst, darfst du nicht so auseinanderbrechen. Wir werden aus dieser Situation sehr viel lernen. Die Mannschaft hat zuvor ein überragendes Spiel gemacht. Die Enttäuschung ist riesengroß. Es war mir ein Bedürfnis, nachher in der Kabine ein paar Dinge zu sagen. Die Mannschaft hat untereinander ein paar Dinge besprochen, es ist das erste Mal ein bisschen lauter geworden. Mit diesen Emotionen, die jetzt in der Kabine waren, hätten wir die drei Gegentore nicht bekommen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
123.364 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
118.465 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
95.941 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1382 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1011 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
916 mal kommentiert
Symbolbild
Mehr Bundesliga
Interview im Video
„Skandal!“ Hartberg-Kapitän rastet live im TV aus
Seidl verschießt Elfer
Red Bull Salzburg gewinnt Schlager gegen Rapid
Neuer Tabellenführer
Starkes Finish rettet Sturm Graz Sieg in Altach
Späte Aufholjagd
Wahnsinn in Linz! Hartberg gibt 3:0 aus der Hand
„Stopplicht“-Kolumne
Der Schein trügt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf