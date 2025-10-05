„Skandal!“ Hartberg-Kapitän rastet live im TV aus

„Mit dieser Emotion hätten wir die Tore nicht bekommen“

Trainer Manfred Schmid sah es ähnlich, wenn auch nicht ganz so emotional, sagte nach dem 3:3: „Was am Ende passiert ist, das darf so nicht passieren. Es sind einige Dinge passiert, die wir besprechen müssen. So etwas habe ich selbst in meiner Karriere nicht erlebt. Wenn ein Tor passiert, bricht Hektik aus. Wir haben es am Ende vermissen lassen, die Emotionen und die Leidenschaft, die wir lange gezeigt haben, zu zeigen. Es sind viele junge Spieler am Platz. Selbst wenn du Gegentore bekommst, darfst du nicht so auseinanderbrechen. Wir werden aus dieser Situation sehr viel lernen. Die Mannschaft hat zuvor ein überragendes Spiel gemacht. Die Enttäuschung ist riesengroß. Es war mir ein Bedürfnis, nachher in der Kabine ein paar Dinge zu sagen. Die Mannschaft hat untereinander ein paar Dinge besprochen, es ist das erste Mal ein bisschen lauter geworden. Mit diesen Emotionen, die jetzt in der Kabine waren, hätten wir die drei Gegentore nicht bekommen.“