Der etwas zu frühe Winter erwischte Mieter kalt

Hilferuf an die „Krone“

So erreichte die „Krone“ etwa ein Hilferuf aus einem Betreubaren Wohnen in Asten. „Bei uns hat es in den Wohnungen nur knapp über zehn Grad. Hier wohnen alte Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir frieren“, hieß es vom Anrufer. Man fühlte sich von der zuständigen Hausverwaltung in Stich gelassen. Dort zeigte man sich auf Nachfrage der „Krone“ allerdings verwundert.