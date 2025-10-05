Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spitzen vorraussagen

Stromnetz ist nur wenige Stunden voll ausgelastet

Oberösterreich
05.10.2025 10:00
Wie steht es um unser Stromnetz?
Wie steht es um unser Stromnetz?(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Aktuell wird in Oberösterreich ein neuer Stromversorgungsring errichtet, um etwa die Voest mit Energie für ihre neuen Elektrolichtbogenöfen zu versorgen. Uni-Professor Johannes Reichl forscht, um Auslastungsspitzen zu glätten und so Milliarden zu sparen.

0 Kommentare

Immer mehr und am besten immer „grüner“: Durch den Boom von Photovoltaik und Co. auf der einen Seite und dem steigenden Stromverbrauch, vor allem der Industrie, auf der anderen müssen die Netze ausgebaut werden. 30 Milliarden Euro wird das in Österreich Schätzungen zufolge in den kommenden fünf Jahren kosten.

99 Prozent unter Auslastungsgrenze
Das muss nicht in diesem Ausmaß sein, meint Uni-Professor Johannes Reichl vom Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz. Denn: „Stromnetze sind 99 Prozent des Jahres deutlich unter ihrer Auslastungsgrenze. Und nur um die Kapazitätsspitze zu erreichen, müssen wir unglaublich viel Geld investieren.“ Die absoluten Spitzen, so Reichl, würden beim Einspeisen von Strom in den sonnigsten Sommerstunden auftreten, weil dann PV-Anlagen am meisten produzieren.

Weniger Netzkapazität benötigt
„Nachfragespitzen gibt es im Winter, wenn die Feiertage im Jänner vorbei sind“, sagt der Uni-Professor. Dann also, wenn Haushalte viel heizen und die Industrie wieder hochfährt. Das Stromnetz muss freilich auch während dieser Hochzeiten laufen, der Ausbau also auf die Spitzen ausgelegt sein. „Würde es uns gelingen, die Lastspitzen nur während der höchsten vier Stunden im Jahr wegzubringen, bräuchten wir 15 Prozent weniger Netzkapazitäten“, sagt Reichl.

„Hauptverkehrszeiten“ voraussagen
Deshalb arbeitet das Energieinstitut an einer Methode, die „Hauptverkehrszeiten“ des Stroms vorauszusagen – um Haushalte dann zu animieren, ihren Verbrauch auf andere Tageszeiten zu verlegen. Für die Prognosen lernen Reichl und sein Team aus der Vergangenheit: „Alles, was wir zum Beispiel über den Stromverbrauch am nächsten Sonntag wissen wollen, suchen wir in der Vergangenheit über ähnliche Sonntage zusammen.“

Das Forschungsprojekt läuft seit 2024. „Die Ergebnisse müssen dann auch von der Politik wahrgenommen werden“, sagt Reichl. 

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
109.474 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
91.863 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
88.729 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1128 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
869 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
801 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Oberösterreich
Spitzen vorraussagen
Stromnetz ist nur wenige Stunden voll ausgelastet
Schwere Verletzungen
Mit beiden Armen in einen Häcksler hineingezogen
Heizung lief nicht
Der etwas zu frühe Winter erwischte Mieter kalt
Wagenheber gab nach
Unter Pkw eingeklemmt: Mann (47) tödlich verletzt
Nächtliches Unglück:
Irrtum kostete Bewohner von Pflegeheim das Leben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf