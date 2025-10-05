Stromnetz ist nur wenige Stunden voll ausgelastet

Weniger Netzkapazität benötigt

„Nachfragespitzen gibt es im Winter, wenn die Feiertage im Jänner vorbei sind“, sagt der Uni-Professor. Dann also, wenn Haushalte viel heizen und die Industrie wieder hochfährt. Das Stromnetz muss freilich auch während dieser Hochzeiten laufen, der Ausbau also auf die Spitzen ausgelegt sein. „Würde es uns gelingen, die Lastspitzen nur während der höchsten vier Stunden im Jahr wegzubringen, bräuchten wir 15 Prozent weniger Netzkapazitäten“, sagt Reichl.