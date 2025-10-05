Feuerwehr rettete Hund und Katzen aus Feuer

Eine Geschichte mit Happy-End zum Abschluss des Tages! In Linz rettete die Berufsfeuerwehr drei Tiere – einen Hund und zwei Katzen – aus einer brennenden Wohnung. Dank rascher Versorgung blieben die Tiere unversehrt.
Die Helfer wurden am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Wohnung im Stadtteil Kleinmünchen in der Wiener Straße gerufen. Wie sich herausstellte, war das Feuer in der Küche entstanden und drohte, sich weiter auszubreiten.
Die Helfer konnten aber durch ihr rasches Eingreifen dies verhindern und auch noch die Tiere in der Wohnung vor dem Ersticken retten. Zwei Katzen und ein Hund wurden ins Freie gebracht, mit Sauerstoff versorgt und beruhigt. Verletzte gab es bei dem Brand zum Glück nicht, auch die Tiere haben alles gut überstanden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.