Feuerwehr rettete Hund und Katzen aus Feuer

Die Helfer konnten aber durch ihr rasches Eingreifen dies verhindern und auch noch die Tiere in der Wohnung vor dem Ersticken retten. Zwei Katzen und ein Hund wurden ins Freie gebracht, mit Sauerstoff versorgt und beruhigt. Verletzte gab es bei dem Brand zum Glück nicht, auch die Tiere haben alles gut überstanden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.