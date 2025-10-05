Nach Tod vom Bürgermeister ist Nachfolge geregelt

„Chef“ gratulierte

Einer der ersten Gratulanten war Landeshauptmann Thomas Stelzer: . „Dagmar Fetz-Lugmayr steht für jene Werte und Fähigkeiten, die für Lebensqualität, Zusammenhalt und eine starke regionale Entwicklung entscheidend sind. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Persönlichkeiten wie sie – engagiert, verlässlich und mit einem klaren Fokus auf das Miteinander. Ich gratuliere herzlich zur Wahl und sichere ihr meine bestmögliche Unterstützung bei ihrer Arbeit als Bürgermeisterin zu.“