Nach Tod vom Bürgermeister ist Nachfolge geregelt

Der überraschende Tod von Bürgermeister Gerhard Obernberger am 9. Juni dieses Jahres machte eine Neuwahl in Kremsmünster notwendig. Am Sonntag waren 5448 Gemeindebürger zur Urne gerufen und wählten die bisherige Vize-Bürgermeisterin ins Amt.
Wahlkarten waren bei diesem Urnengang nicht vorgesehen, daher ist das Ergebnis schon fix. Von den 5448 Wahlberechtigten gaben 3367 ihre Stimme ab – das ist eine Wahlbeteiligung von 61,8 Prozent. Nur 40 Stimmen waren ungültig.
Klare Stimmenverteilung
Drei Kandidaten waren angetreten. Dabei holte VP-Kandidatin und bisherige Vize-Bürgermeisterin Dagmar Fetz-Lugmayr sofort deutlich die absolute Mehrheit und konnte 1922 Stimmen oder 57,77 Prozent auf sich verbuchen. Ihr stärkster Mitbewerber, Christian Lamprecht von der FPÖ, erreichte 1170 Stimmen oder 35,17 Prozent. Abgeschlagen auf Platz drei reihte sich Boro Lovrić-Parkash von der SPÖ mit 235 oder 7,06 Prozent der Stimmen ein.
„Chef“ gratulierte
Einer der ersten Gratulanten war Landeshauptmann Thomas Stelzer: . „Dagmar Fetz-Lugmayr steht für jene Werte und Fähigkeiten, die für Lebensqualität, Zusammenhalt und eine starke regionale Entwicklung entscheidend sind. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Persönlichkeiten wie sie – engagiert, verlässlich und mit einem klaren Fokus auf das Miteinander. Ich gratuliere herzlich zur Wahl und sichere ihr meine bestmögliche Unterstützung bei ihrer Arbeit als Bürgermeisterin zu.“
