An Schulen wird nun Kartenspielen unterrichtet

Statt Schulbüchern liegen Spielkarten auf dem Tisch. Statt mathematischen Rechenaufgaben werden die Tarock gezählt – und statt einer Ansage in Deutsch vom Lehrer sagen hier die Schüler die „Trull“ an... Was kurios klingt, ist in einigen Schulen in Oberösterreich bereits Realität – und soll es in vielen weiteren werden: Das Kartenspiel Tarock wird quasi zum „Schulfach“.