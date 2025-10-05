Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beliebtes Tarock

An Schulen wird nun Kartenspielen unterrichtet

Oberösterreich
05.10.2025 11:20
Direktor Andreas Kastenhofer mit Tarock-Schülern
Direktor Andreas Kastenhofer mit Tarock-Schülern(Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER)

Wer glaubt, dass in der Schule nur Mathematik, Deutsch oder Englisch unterrichtet wird, der irrt! Denn nun wird an mehreren Schulen in Oberösterreich auch Kartenspielen gelernt. Weil im Tarock der Nachwuchs fehlt und das Spiel sinnvolle Eigenschaften vermittelt, wurde mit der Bildungsdirektion eine spezielle Initiative gestartet.

0 Kommentare

Statt Schulbüchern liegen Spielkarten auf dem Tisch. Statt mathematischen Rechenaufgaben werden die Tarock gezählt – und statt einer Ansage in Deutsch vom Lehrer sagen hier die Schüler die „Trull“ an... Was kurios klingt, ist in einigen Schulen in Oberösterreich bereits Realität – und soll es in vielen weiteren werden: Das Kartenspiel Tarock wird quasi zum „Schulfach“.

Das Tarockspiel fordert die Kinder geistig und fördert zudem die Gemeinschaft.
Das Tarockspiel fordert die Kinder geistig und fördert zudem die Gemeinschaft.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER)

Strategisches Denken, Konzentration, Merkfähigkeit gefördert
Tarock wird – natürlich außerhalb des Regelunterrichts etwa im Rahmen von Nachmittagsbetreuung – nun an mehreren Schulen unterrichtet. Eine entsprechende Initiative wurde in Kooperation mit der Bildungsdirektion OÖ gestartet. „Tarock begeistert durch seinen spielerischen und sprachlichen Variantenreichtum, fordert und fördert strategisches Denken. Zudem werden Konzentration und Merkfähigkeit trainiert“, erklärt Direktor Andreas Kastenhofer beim „Krone“-Lokalaugenschein in Grein.

Im Tarock fehlt es an Nachwuchs, was sich künftig ändern soll.
Im Tarock fehlt es an Nachwuchs, was sich künftig ändern soll.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER)

Statt Handys sollen Kinder Karten in die Hand nehmen
„Tarockspieler erleben Geselligkeit, persönliche Interaktion, Anerkennung, Erfolg und Niederlage, den Umgang mit Emotionen. Das gemeinsame Spiel ist eine gesunde Alternative zur Internet- und Handynutzung sowie zur grundsätzlich positiv zu sehenden Digitalisierung“, erklärt Kastenhofer, dass die Schüler statt Handys besser Karten in die Hand nehmen sollen. Hier wird künftig also nicht gewischt, sondern gemischt. 

Vor allem der Spaß kommt beim Tarockieren nicht zu kurz.
Vor allem der Spaß kommt beim Tarockieren nicht zu kurz.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER)
Zitat Icon

Tarock begeistert durch seinen  Variantenreichtum, fordert und fördert strategisches Denken, Konzentration, Merkfähigkeit und die Gemeinschaft. 

Schuldirektor Andreas Kastenhofer

Es fehlt an Nachwuchs-Tarockierern
Rund 100.000 Tarockierer gibt’s in Österreich, Oberösterreich ist eine Hochburg. Die angebotenen Kurse sind stark gebucht – allerdings großteils von nicht mehr ganz jungen Semestern. „Es fehlt uns an Nachwuchs. Daher versuchen wir, junge Menschen dafür zu begeistern, die vorerst einmal im Alter ab 13, 14 Jahren beginnen“, sagen Gerhard Mayr und Manfred Huemer von der Linzer Tarockakademie.

In der Jugend lernt sich das Tarockieren am schnellsten.
In der Jugend lernt sich das Tarockieren am schnellsten.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER)

Erste Unterrichte gab’s bereits im letzten Schuljahr, im nun angelaufenen soll in Klassenzimmern in Wels, Andorf, Schlierbach, Linz, St. Martin und Braunau tarockiert werden. Oder in Grein, wo Direktor Kastenhofer begeistert ist: „Tarock fordert die Kinder geistig, ist etwas sehr Bodenständiges und etwas kulturell sehr Wertvolles – schließlich ist Königrufen seit 2024 auch immaterielles UNESCO Kulturerbe. Das wollen wir auch an die Kindern weitergeben!“

hier geht‘s zu Tarock in der Schule

Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
114.496 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
100.945 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
91.175 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
893 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
852 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Oberösterreich
Beliebtes Tarock
An Schulen wird nun Kartenspielen unterrichtet
Razzien in Wien und OÖ
Betrug mit Luxusautos: Million Euro hinterzogen
Spitzen vorraussagen
Stromnetz ist nur wenige Stunden voll ausgelastet
Schwere Verletzungen
Mit beiden Armen in einen Häcksler hineingezogen
Heizung lief nicht
Der etwas zu frühe Winter erwischte Mieter kalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf