Gottscheer: Immer wieder vertrieben und heimatlos

„O Maria, varlaß insch nie!“ – Eine Volksgruppe, die ungewollt ist in einem Land, wegziehen muss und in alle Welt zerstreut wird, hat dennoch auch Generationen später Gemeinsamkeiten in Sprache, Gebräuchen und im Glauben. Daher steht für die Gottscheer die Schutzmantelmadonna, die Konrad Campidell 1985 geschaffen hat, im Zentrum der Gottscheer Gedächtnisstätte in der St. Ulrichs-Kirche in Klagenfurt-Krastowitz.