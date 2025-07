Bei den „Biestern“ geht es momentan heiß her

Neu an Bord ist auch der Wiener Manuel Rubey, der in einer kleineren Rolle einen windigen Start-Up-Typen verkörpert. „Ich bin in dieser Rolle der lebende Beweis dafür, dass Kokain eine Scheißdroge ist. Ich spiele einen Werber, der ihnen heiße Luft verkauft. Das aber mit einer gewissen Unberechenbarkeit und deshalb fallen sie darauf rein.“ Dass er beim Dreh in einem Bürogebäude im 15. Wiener Gemeindebezirk barfuß agierte, habe zwei Gründe. „Einerseits ist es der Temperatur geschuldet, andererseits kenne ich die Biografie von Steve Jobs und der war angeblich immer barfuß, mit Rollkragenpulli und ohne Deo unterwegs. Das ist so narzisstisch gestört, dass es schon wieder lustig ist.“