Einbrecher bei Valentino: Schüsse vertrieben Täter

Der italienische Modepapst Valentino Garavani hat in Rom einen Schreckensabend erlebt. Wie die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ am Dienstag berichtete, versuchten zwei Einbrecher am Sonntagabend in Valentinos luxuriöse Villa in der Nähe der historischen Via Appia Antica einzudringen, während er selbst im Haus anwesend war.