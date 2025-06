Geissens brutal überfallen: „Albtraum wurde wahr“

„Schnittwunde am Hals“

In einem weiteren Video filmte der 61-Jährige auch ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht. Über seine Ehefrau Carmen sagte er: „Jetzt kommt der Krankenwagen, weil Carmen ist gewürgt worden, hat ‘ne Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten, glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen.“