Die Austria will „nur“ auf Schlagdistanz bleiben

Am Donnerstag steht in Lustenau ein Testspiel gegen den FC St. Gallen an, im Anschluss gibt es zur Belohnung vier Tage frei. Nicht stehen lassen will Mader hingegen, dass SW Bregenz im Derby das bessere Team war. „Das ist unfair gegenüber meinen Jungs. Wir hatten zwölf Abschlüsse, Bregenz hingegen nur vier.“ Der 2:1-Sieg war dennoch glücklich. Zumal Bregenz Tabellenletzter und 22 Spiele ohne Sieg ist. Doch am Ende zählen nur die Punkte. Fakt ist jedoch, dass die Leistungen während des Spieles bei den Lustenauern noch sehr schwanken. Guten Aktionen folgen unerklärliche Fehler oder Unkonzentriertheiten.