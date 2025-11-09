Bundesliga: LASK gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE

13. Runde in der heimischen Bundesliga: Der LASK duelliert sich mit Altach. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Unter Neo-Trainer Kühbauer ist der LASK mit vier Erfolgen ohne Gegentor in vier Pflichtspielen makellos. „Wenn du nach vier Siegen kein Selbstvertrauen hast, dann läuft etwas schief“, sagte der Burgenländer angesprochen auf den Traumstart in seine zweite Ära bei den Schwarz-Weißen. Mit drei Erfolgen in der Liga kletterten die Linzer als Tabellensechster wieder über den Strich, im engen Mittelfeld zählt aber jeder Punkt. Im Ländle kassierte der LASK vor zwei Monaten eine 0:1-Niederlage. „Es hat sich seit dem ersten Spiel nicht viel bei Altach verändert. Es wird ein hartes Stück Arbeit“, sagte Kühbauer, der in seinem Kader derzeit die „Qual der Wahl“ hat.
Die Altacher hingegen, als Achter derzeit zwei Zähler hinter dem LASK, warten nach einem starken Saisonstart seit sechs Ligaspielen auf einen vollen Erfolg. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Fabio Ingolitsch dem GAK mit 1:3 beugen. In Linz soll vor der Länderspielpause die Rückkehr auf die Siegerstraße gelingen. „Es braucht wieder gute Leistungen, das war zuletzt nicht der Fall“, sagte Ingolitsch, der in Oberösterreich eine „schwierige Herausforderung“ erwartet. „Es ist ein Highlight, auf das wir uns sehr freuen. Unter Didi Kühbauer sind sie wieder zum Leben erwacht. Er hat es in sehr kurzer Zeit geschafft, aus einer Mannschaft mit vielen Individualisten ein Team zu bilden.“
