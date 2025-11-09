Bundesliga: LASK gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE

Die Altacher hingegen, als Achter derzeit zwei Zähler hinter dem LASK, warten nach einem starken Saisonstart seit sechs Ligaspielen auf einen vollen Erfolg. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Fabio Ingolitsch dem GAK mit 1:3 beugen. In Linz soll vor der Länderspielpause die Rückkehr auf die Siegerstraße gelingen. „Es braucht wieder gute Leistungen, das war zuletzt nicht der Fall“, sagte Ingolitsch, der in Oberösterreich eine „schwierige Herausforderung“ erwartet. „Es ist ein Highlight, auf das wir uns sehr freuen. Unter Didi Kühbauer sind sie wieder zum Leben erwacht. Er hat es in sehr kurzer Zeit geschafft, aus einer Mannschaft mit vielen Individualisten ein Team zu bilden.“