Ein Festival der Worte und der Klänge

Von 15 Uhr bis etwa 22 Uhr konnte man am Samstag im ORF-Landesstudio in Dornbirn aktuelle „ernste“ Musik und literarische Texte erleben. Fast niemand bleibt die ganze Zeit, und so ist es auch gedacht. Im bewirteten Foyer bleibt in den Pausen und beim Kommen und Gehen Raum für Begegnungen, was den Reiz des Events nicht unwesentlich ausmacht. Die Schreiberin dieser Zeilen hat sich den Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr ausgewählt und dabei die Autorinnen Gesa Olkusz und Sarah Kuratle erlebt, wie sie aus ihren Werken „Die Sprache meines Bruders“ bzw. „Chimäre“ vorgelesen haben. Abgewechselt haben diese mit Musik, geboten vom „Ensemble plus“ in verschiedener Besetzung. Ein Sextett des Franko-Canadiers Samuel Andreyev überzeugte durch sein klares Spiel mit den Klangfarben, etwa einer Bassflöte oder eines Saxophons.